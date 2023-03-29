Yurt dışı sandıkları güvende mi?
Seçim yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağı. Yurt dışından da 3 buçuk milyona yakın kişinin oy kullanması bekleniyor. Yurt dışındaki oyların ne kadar güvende olduğunu, sistemin nasıl işlediğini CHP Hannover Birliği Başkanı Uğur Madak Cumhuriyet TV'ye anlattı.
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