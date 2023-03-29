Yurt dışı sandıkları güvende mi?

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Seçim yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağı. Yurt dışından da 3 buçuk milyona yakın kişinin oy kullanması bekleniyor. Yurt dışındaki oyların ne kadar güvende olduğunu, sistemin nasıl işlediğini CHP Hannover Birliği Başkanı Uğur Madak Cumhuriyet TV'ye anlattı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2023 Çarşamba, 15:30


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