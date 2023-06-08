Yurttaşın Mehmet Şimşek'ten ümidi var mı? "Öyle bir batmışız ki... Mehmet Şimşek kim?"

Abone Ol google-news

Yurttaşın Mehmet Şimşek'ten ümidi var mı? "Öyle bir batmışız ki... Mehmet Şimşek kim?"

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2023 Perşembe, 15:45


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler