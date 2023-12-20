Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ateş püskürdü: Sen ne yapıyorsun?
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ateş püskürdü: Sen ne yapıyorsun?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'a geldi. Özdağ, "Milli Eğitim Bakanı'nın Meclis'te yapmış olduğu konuşma tarikat ve cemaatleri Milli Eğitim'e sokmaya devam edeceği doğrultusunda suç itirafıdır. 'Onlar çocukların dağa gitmesini engelliyor' diyorlar. Tarikat ve cemaatlerin işi midir kardeşim çocukların dağa gitmesini engellemek? Sen Milli Eğitim Bakanı olarak ne yapıyorsun? Bu kabul edilebilir değildir" dedi.
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