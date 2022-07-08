Zeytinburnu D-100'de trafik kazası: 1 ölü

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İstanbul Zeytinburnu'nda D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün bir anda şerit değiştirdiği otomobil, sağında ilerleyen motosiklete çarptı. Motosikletiyle savrularak bariyere çarpan Osman Çetinbaş (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 10:50

D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde, sürücüsü Tolga T.'nin (32) bir anda şerit değiştirdiği 34 CHG 503 plakalı otomobil, sağında ilerleyen Osman Çetinbaş'nin kullandığı 16 KNR 83 plakalı motosiklete çarptı.

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Zeytinburnu İstanbul kaza

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