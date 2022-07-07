Zeytinburnu D-100'de trafik kazası: 1 ölü
İstanbul Zeytinburnu'nda D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün bir anda şerit değiştirdiği otomobil, sağında ilerleyen motosiklete çarptı. Motosikletiyle savrularak bariyere çarpan Osman Çetinbaş (42) olay yerinde hayatını kaybetti.
D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde, sürücüsü Tolga T.'nin (32) bir anda şerit değiştirdiği 34 CHG 503 plakalı otomobil, sağında ilerleyen Osman Çetinbaş'nin kullandığı 16 KNR 83 plakalı motosiklete çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Motosikletiyle birlikte savrulan Osman Çetinbaş bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Osman Çetinbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazada sürücü Tolga T. gözaltına alınırken, otomobilin kiralık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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