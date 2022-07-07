Zeytinburnu D-100'de trafik kazası: 1 ölü

07 Temmuz 2022 Perşembe, 23:18

D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde, sürücüsü Tolga T.'nin (32) bir anda şerit değiştirdiği 34 CHG 503 plakalı otomobil, sağında ilerleyen Osman Çetinbaş'nin kullandığı 16 KNR 83 plakalı motosiklete çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletiyle birlikte savrulan Osman Çetinbaş bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Osman Çetinbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazada sürücü Tolga T. gözaltına alınırken, otomobilin kiralık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.