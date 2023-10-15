Zeytinyağı için korkutan senaryo! "Hayatta yiyemezler..."

15 Ekim 2023 Pazar, 12:50

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Sarıcalar köyünde zeytin hasadı başladı. Üretici ve yevmiye ile çalışan işçiler zeytin üretiminin maliyetler nedeniyle önümüzdeki senelerde yapılamayacağını belirtiyor. Yevmiye ile çalışan emekli tarım işçisi, "Yetmiyor emekli maaşımız, ben emekliyim sabah geldim buraya. Yediğimiz şeyi de gördünüz işte. Bir simit yiyoruz" dedi bir başka kadın işçi ise, " Kuru zeytin 20 lira. Ben burada 6-7 kilo dip satacağım da bir kilo yağ alacağım. Belki alamayacağım bile. Gübrenin çuvalı olmuş bin lira, mazot olmuş 40-45 lira. Çiftçinin hali duman. Bu yıl hayatta vatandaş zeytinyağı yiyemez. Geçen yıl 60 kilo alan vatandaş bu sene 25 kilo aldı. Yarıdan aşağı düştü. İnsanlar alamıyor ondan sonra hastalıklar türüyor, kanserler türüyor" diye konuştu.