Ziraat mühendisi tüketicileri uyardı! Hileli zeytinyağına dikkat...
Ziraat mühendisi tüketicileri uyardı! Hileli zeytinyağına dikkat...
Ziraat mühendisi Mesut Özmenay, tüketicileri hileli zeytinyağına karşı uyardı. Düşük maliyetli sıvı yağlar veya başka bitkisel yağların zeytinyağına karıştırılabileceğini belirten Özmenay, zeytinyağı fiyatlarında büyük bir artış beklendiğini söyledi.
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