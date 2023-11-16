Ziraat mühendisi tüketicileri uyardı! Hileli zeytinyağına dikkat...

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Ziraat mühendisi tüketicileri uyardı! Hileli zeytinyağına dikkat...

ANKA
16 Kasım 2023 Perşembe, 14:50

Ziraat mühendisi Mesut Özmenay, tüketicileri hileli zeytinyağına karşı uyardı. Düşük maliyetli sıvı yağlar veya başka bitkisel yağların zeytinyağına karıştırılabileceğini belirten Özmenay, zeytinyağı fiyatlarında büyük bir artış beklendiğini söyledi.

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