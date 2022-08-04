Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
Zonguldak'ta, seyir halindeyken motoru tutuşan midibüs alev alev yanarken, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Zonguldak Elvanpazarcık beldesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, 67 NP 800 plakalı işçi servisi sürücüsü Asım Çetinkaya, evine giderken motor bölümünden yükselen dumanı fark ederek aracı yol kenarında boş bir alanda durdurdu. Motor bölümünden yükselen alevler midibüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale yangın söndürüldü. Sürücü Asım Çetinkaya, kullanılamaz hale gelen midibüsün başında olayın üzüntüsünü yaşadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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