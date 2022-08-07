Zonguldak'ta tartıştığı komşularının boğazını kesti!
Zonguldak 'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşu çiftin boğazını keserek Hacer Alkan'ı öldüren, eşi Aydın Alkan'ı ise ağır yaralayan Mert Serkan L.'nin saklandığı eve baskın yapıldı. Balta ile polise direnen saldırgan, biber gazıyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Alparslan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Alkan çifti ile komşuları Mert Serkan L. arasında binanın ortak kullanım alanları ile ilgili tartışma çıktı. Bu sırada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı.
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