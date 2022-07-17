Zonguldak'ta yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
Zonguldak'ta yola düşen kaya parçalarına çarpan hafif ticari araç hasar gördü. Araçta bulunanlar kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yüksek alandan kopan kaya parçaları yola düştü. Vatandaşların duruma müdahale etmeye ve yetkililere bildirmeye çalıştığı sırada, Ahmet Kemer (72) yönetimindeki 06 BGN 875 plakalı hafif ticari araç kaya parçasına çarparak hasar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmazken, kaya parçaları yoldan kaldırıldı. Hasar gören araç ise çekiciyle götürüldü.
Kaya parçalarını yoldan kaldırmaya çalışan sürücü Batuhan Bayramlar (22), "Yukarıdan 5- 6 parça büyük kaya geldi. Birkaçı yukarıda kalırken diğerleri yola düştü. Biz ani bir manevrayla kurtulduk, ileride durduk. Taşları yoldan almak için üç arkadaş indik. İki taşı çekebildik ama üçüncü tam yolun ortasındaydı. Gelen bir kişiye 'dur' diye el yaptık ama görmedi. Kayanın üstünden geçti. Sol tarafı parçalandı" dedi.
Video Haberler
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
- Muhalefet için yeni aday iddiası mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- ‘100 gün boyunca…’
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme