Zorbalığa uğrayan genç isyan etti!

Zorbalığa uğrayan genç isyan etti!
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Katil Semih Çelik'e benzediği iddiasıyla zorbalığa uğrayan genç isyan etti

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2024 Çarşamba, 10:24

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