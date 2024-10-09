Zorbalığa uğrayan genç isyan etti!
Katil Semih Çelik'e benzediği iddiasıyla zorbalığa uğrayan genç isyan etti
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