Videosunun çekilip tehdit edildiğini söyledi

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, “kara para aklama” ve “suç örgütüne üye olma” suçlarından yargılanmalarında dün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Videosunun çekilip tehdit edildiğini söyledi
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Son duruşmada tahliye edilen sanık Bahar Candan ile kardeşi Nihal Candan’ın katılmadığı duruşmada tutuklu sanıklar, mağdurlar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ömer Şeker, Onur Apaydın adlı kişinin kendisinin videosunu çekip kendisini tehdit ettiğini, bu kişi dışında kimseyle görüşmediğini, Nihal ve Bahar Candan ile bir ortamda bulunmadığını söyledi.

Diğer mağdurlar, araç satın alma vaadiyle katalogdan beğendikleri araçlar için IBAN üzerinden para yolladıktan sonra dolandırıldıklarını ve zararlarının giderilmediğini belirterek şikâyetçi olduklarını söyledi.


Etiketler: #Bahar Candan #Nihal Candan #tutuklu

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