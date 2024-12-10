Videosunun çekilip tehdit edildiğini söyledi

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

Son duruşmada tahliye edilen sanık Bahar Candan ile kardeşi Nihal Candan’ın katılmadığı duruşmada tutuklu sanıklar, mağdurlar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ömer Şeker, Onur Apaydın adlı kişinin kendisinin videosunu çekip kendisini tehdit ettiğini, bu kişi dışında kimseyle görüşmediğini, Nihal ve Bahar Candan ile bir ortamda bulunmadığını söyledi.

Diğer mağdurlar, araç satın alma vaadiyle katalogdan beğendikleri araçlar için IBAN üzerinden para yolladıktan sonra dolandırıldıklarını ve zararlarının giderilmediğini belirterek şikâyetçi olduklarını söyledi.