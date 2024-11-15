Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı: Bahar Candan'ın son durumunu açıkladı... Seçil Erzan ile kavga ettiler mi?

Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:58

Güncelleme: 15.11.2024 - 16:59

Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara iki kardeş de dahil edildi.

GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞLARDI

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmuştu. Cezaevinde bir çeşit yeme bozukluğu olan anoreksiya hastalığına yakalanan ve hastaneye sevk edilen Nihal Candan tahliye edilmişti.

"BU KONUYLA YAŞAMAYI ÖĞRENECEKSİN"

Nihal Candan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Yeme bozukluğunun geçmediği dile getiren Nihal Candan, "Bu konuyla yaşamayı öğreneceksin dediler. Ya hiç yemiyorum ya çok fazla yiyorum. Stresin tetiklediği bir şey" açıklamasında bulundu.

BİR GÜNDE HER ŞEYİMDEN OLDUM

Nihal Candan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bir günde her şeyimden oldum. Mesleğimden, eşimden, ailemden, evimden. Zaten özgürlük dediğimiz kavram öyle bir şey ki o olmadığında hiçbir şey olmuyor. Bu benim hiç aklıma gelmeyecek bir şeydi cezaevi. Durağımız orası olmamalıydı."

BAHAR CANDAN'IN SON DURUMU

"Kolay şeyler yaşamadık. O daha yeni yaşıyor benim ilk çıktığımda yaşadığım şeyleri. 5 aya yakın kaldım benim hayatımda inanılmaz etkileri oldu. Gündelik hayatıma devam ederken inanılmaz zorlandım. Bahar benden biraz daha farklı karakter. Bu bir süreç atlatmak zorunda. Biz ailesi olarak yanındayız. Akıl hastanesinde kalacak bir kız değil o. Cezaevinden hayırlıdır diye düşünüyorum. Desteklenmemiz gerekiyor. Bu işin çok dışındaydık. Gerçek bir kötüyle karşılaşmamıştım ben. Hayat beni gerçek anlamda sallamamış. Bu benim ilk sallanmamdı."

EVLİ AMA AYRI

"Evliliğim devam ediyor. Kiminle evliyim, böyle bir evlilik. Ayrı yaşıyoruz cezaevine girdiğimizden beri. Başlarda ziyarete geldi."

STAJ YAPIYOR

"Şu an staj yapıyorum tekrardan. Çağlayan Adliyesi'ndeyim. Dava devam ediyor. Ben savunmamı yaptım kız kardeşim çıktı benim için önemli olan kısmı buydu. Avukatlık yapmak istiyorum. Moda hukuku istiyorum açıkçası."

SEÇİL ERZAN İLE KAVGA

"Öyle bir şey yok. Biz Bahar ile ikimizdik koğuşta. Sonra Seçil geldi. Seçil de farklı bir karakter. Ben çok algılayacak psikolojide değildim."