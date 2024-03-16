Vinç devrildi: Üsküdar sahil yolu kapandı
İstanbul Üsküdar Harem sahil yolunda konteyner yüklü vinç, demir platformu devirdi. Platformun parçaları yola saçılırken, sahil yolu araç trafiğine kapandı.
Olay saat 12.00 sıralarında Harem sahil yolu Kız kulesi yakınlarında meydana geldi. Vincin şoförü belediyenin sahildeki çalışma alanından konteyneri yükledi. Harem istikametine giden konteyner yüklü vincin şoförü yüksekliği hesaplayamayarak demir platformu devirdi.
Platformun demir parçaları yola saçıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek her iki yönü trafiğe kapattı. Polis ekipleri kaza ile ilgili vinç şoföründen bilgi aldı. Belediye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaların ardından Üsküdar istikametini trafiğe açtı.
Ekiplerin kapalı olan karşı şeritteki yolu açma çalışmaları devam diyor.
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