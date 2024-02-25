Beyoğlu’nda facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan vinç, başka bir vince çarparak savurdu

Beyoğlu Karaköy’de park halindeyken freni boşalan vinç, caddede bekleyen başka bir vince çarparak savurdu. Savrulan vinçteki sürücü yaralanırken, o sırada yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:48
Beyoğlu’nda facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan vinç, başka bir vince çarparak savurdu
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Beyoğlu Karaköy Tersane Caddesi’nde iddiaya göre, Billur Sokağı’nda park halinde bulunan vinç, freni boşalınca hareket etti. Hızla giden vinç caddede bekleyen başka bir vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına savrulan vinç, otelin duvarına vurdu. Diğer vinç ise yol kenarında durdu. O sırada yoldan kimsesinin geçmemesi muhtemel bir faciayı engelledi. Vinç ağır hasar alırken şoförü Ersin Taş ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"VİNCİN FRENİ PATLADI"

Otel çalışanı Mustafa Mengütemur, "Sesi duyduğumda ve dışarı çıktık. Vincin freni patladı. Bu vinç diğer vinci karşı kaldırıma attı. Yukarıdaki otelde çalışıyorum oradan sesi duyunca dışarı çıktık. Görevli arkadaşlar gerekenleri yaptı" ifadelerini kullandı.
Kaza sonrası Tersane Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı.


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