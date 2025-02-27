VIP odalarda fuhuş... Isparta'da masaj salonlarına operasyon: 10 tutuklama

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:07

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

19 GÖZALTI

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.