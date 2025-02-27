VIP odalarda fuhuş... Isparta'da masaj salonlarına operasyon: 10 tutuklama

Isparta’da polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 10’u tutuklandı. Bazı salonlarda özel geçitlerle ulaşılabilen VIP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği bildirildi.

VIP odalarda fuhuş... Isparta'da masaj salonlarına operasyon: 10 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:00

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

19 GÖZALTI

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.


Etiketler: #fuhuş #Isparta

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