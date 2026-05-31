Cumhuriyet Gazetesi Logo
Viyadükten baraja düştü: Cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

Viyadükten baraja düştü: Cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

31.05.2026 15:56:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Viyadükten baraja düştü: Cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Yamula Barajı'na düşerek kaybolan 2 çocuk babası H.G.'nin (29) 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yaşar Karayel Viyadüğü'nden bir kişinin Yamula Barajı'na düştüğünü görenler, 29 Mayıs’ta saat 21.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, İHH, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve TÜRKUAZ Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Baraja düşen kişinin, viyadük yakınlarında terk edilmiş halde otomobili bulunan 2 çocuk babası H.G. olduğu belirlendi. Yaklaşık 65 kişilik ekiple gece saatlerinde arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 38 saat süren arama sonucunda H.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. H.G.’nin cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #Kayseri #cansız beden