Vize alamayan İranlı akademisyen aylardır İstanbul Havalimanı'nda sabahlıyor

Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani İran'a da geri dönmek istemedi. Ankara'dan vize başvurusu yapan akademisyenin buradan da ret cevabı aldı. Bunun üzerine İstanbul'a geri dönen akademisyen yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürüyor.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:42
Vize alamayan İranlı akademisyen aylardır İstanbul Havalimanı'nda sabahlıyor
Abone Ol google-news

Kanada Toronto'da hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri döndü. İddiaya göre buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunan İranlı akademisyen ret cevabı aldı.

Bu kez Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı akademisyen Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitti. Buradan da ret cevabı alan İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

HAVALİMANINDA SABAHLIYOR

Kanada'ya gidemeyen, İran'a da geri dönmek istemeyen kadın yolcu İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. Terminalde yolcu bekleme alanlarında uyuyan, İranlı yolcu yaklaşık 2 aydır havalimanında kalıyor. Bir valiz ve bir çantayla vize alanlarında yolcularla birlikte oturan kadın yolcuya personel yardımcı olmaya çalışıyor. Görüntülendiğini fark edince 'Fotoğrafımı çekme' ' Bana saygı duymuyorsun' diyen kadın akademisyenin polis ekipleri tarafından terminalden çıkartılıp uygun bir yere yerleştirileceği öğrenildi. 

 


Shiva Kaviani haberleri Akademisyen haberleri Kanada haberleri İstanbul Havalimanı haberleri

İlgili Haberler

İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
BEKSAV Eş Başkanı Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

BEKSAV Eş Başkanı Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu görevden alındı

İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu görevden alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin kalesi Üsküdar'da sayaçlı seçim anketi: Murat Kurum'a büyük şok...

AKP'nin kalesi Üsküdar'da sayaçlı seçim anketi: Murat Kurum'a büyük şok...
BUDO’nun seferleri iptal edildi

BUDO’nun seferleri iptal edildi
Kanal İstanbul rantı: AKP’li Sultangazi Belediyesi proje güzergâhına yakın taşınmazlarını satışa koydu

Kanal İstanbul rantı: AKP’li Sultangazi Belediyesi proje güzergâhına yakın taşınmazlarını satışa koydu
İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç öldü

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç öldü
Tartışmalı ‘örgüt suçu’ uygulamada

Tartışmalı ‘örgüt suçu’ uygulamada
Bakanlık duyurdu! LGS başvurularında flaş gelişme

Bakanlık duyurdu! LGS başvurularında flaş gelişme
Yerel seçim için geri sayım sürüyor: DEM Parti seçmeninin İmamoğlu'na desteği ne kadar?

Yerel seçim için geri sayım sürüyor: DEM Parti seçmeninin İmamoğlu'na desteği ne kadar?
Galatasaray’da heyecan zirvede: Yeni başkanın belirleneceği tarih açıklandı!

Galatasaray’da heyecan zirvede: Yeni başkanın belirleneceği tarih açıklandı!