Vizyon 2074-Nasıl Bir İzmir serisi devam ediyor

Yayınlanma: 22.11.2024 - 09:48

Güncelleme: 22.11.2024 - 09:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen ve İzmir’in geleceğini şekillendirecek İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi’nin hazırlanmasına girdi oluşturacak “Nasıl Bir İzmir” panel serisi devam ediyor. Serinin ikinci etkinliği 23 Kasım Cumartesi günü İzQ İnovasyon Merkezi’nde yapılacak “Gıda ve Tarım” başlıklı panel olacak. Panelde, tarım ve gıdanın mevcut durumu, yakın ve uzak geleceği İzmir odağında değerlendirilecek. Doç. Dr. Derya Nizam, Prof. Dr. Zafer Yenal ve Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın konuşmacı olarak katılacağı panel, saat 11.00’de başlayacak.

GELECEĞİN İZMİR’İ İÇİN STRATEJİK BİR YOL HARİTASI

İZPA Vizyon 2074 Strateji Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu’nun moderatörlüğünde yapılan Kent Konuşmaları adlı panel serisi, İzmir’in ekonomik, ekolojik ve toplumsal geleceğine dair derinlemesine bir tartışma zemini sunmayı hedefliyor.

Paneller, makro ölçekli ve vizyona yönelik stratejik temalar etrafında periyodik olarak düzenlenecek ve Şubat 2025’e kadar devam edecek. “Nasıl Bir İzmir” panel serisinin ilk etkinliği 8 Kasım’da “İzmir’in 2074 Vizyonu” başlığıyla yapılmıştı.

GENİŞ İZLEYİCİ KİTLESİNE ULAŞACAK

Kent Konuşmaları serisi, İZPA ofislerinin çalışma alanlarını tamamlayacak şekilde tasarlandı. Panellerin her biri, İzmir’in öncelikli sorunlarına ve geleceğe dair fırsatlarına odaklanacak şekilde planlandı. Serinin her paneli, İZPA’nın YouTube kanalından erişime açılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Paneller ile İzmir’in 2074 vizyonuna dair kurumsal bir hafıza oluşturulması amaçlanıyor.

Seri; Körfez ve Havzalar, Kent için Yapay Zekâ ve Verinin Müşterekleştirilmesi, Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon, Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı, Tek Sağlık ve İzmir’de Birlikte Yaşamak başlıkları üzerinden hazırlanan paneller ile devam edecek. Her panel alanında uzman akademisyenleri misafir edecek ve İzmir’in geleceğini katılımcılarla birlikte tartışma ortamı sunacak.