Vizyon var hedef yok

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 06:42

Raporun girişinde, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” sloganının ve ambleminin kullanıldığı görüldü. Slogan, diğer bakanlıkların raporlarında yer almadı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sunuş yazısında sık sık “Türkiye Yüzyılı”ndan söz etti. Rapora göre, kurum hedeflediği performans göstergelerinin birçoğuna ulaşamadı.