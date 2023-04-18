Vizyon var hedef yok

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımlanan 2022 faaliyet raporunda, “Türkiye Yüzyılı” sloganının ve ambleminin kullanıldığı görüldü.

Sena Yaşar
Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00
Vizyon var hedef yok
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Raporun girişinde, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” sloganının ve ambleminin kullanıldığı görüldü. Slogan, diğer bakanlıkların raporlarında yer almadı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sunuş yazısında sık sık “Türkiye Yüzyılı”ndan söz etti. Rapora göre, kurum hedeflediği performans göstergelerinin birçoğuna ulaşamadı.


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