Vizyon var hedef yok
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımlanan 2022 faaliyet raporunda, “Türkiye Yüzyılı” sloganının ve ambleminin kullanıldığı görüldü.
Raporun girişinde, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” sloganının ve ambleminin kullanıldığı görüldü. Slogan, diğer bakanlıkların raporlarında yer almadı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sunuş yazısında sık sık “Türkiye Yüzyılı”ndan söz etti. Rapora göre, kurum hedeflediği performans göstergelerinin birçoğuna ulaşamadı.
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