VOA Türkçe’ye yeni erişim engeli
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talebiyle gerekli lisans alımını gerçekleştirmediği gerekçesiyle, VOA Türkçe’ye erişim engellendi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, yayın lisansı almadan voaturkce.com alan adı üzerinden yayın hizmeti sunduğu tespit edilen uluslararası haber kuruluşu Voice of America’ya lisans ücretini ödemesine ya da hizmetine son vermesi için 72 saat süre verilmişti.
Gerekli lisans alımını gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle, RTÜK’ün talebiyle; VOA Türkçe’nin voaturkce.com alan adı Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/7237 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talebiyle, yayın lisansı almadan internet üzerinden yayın hizmeti sunduğu gerekçesiyle, @VOATurkce'ye Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/7237 sayılı kararıyla erişim engellendi. https://t.co/VkL4jtlkWT pic.twitter.com/CRYdxeY9P4— EngelliWeb (@engelliweb) August 28, 2023
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