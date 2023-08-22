RTÜK’ten VOA Türkçe’ye ihtar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), VOA Türkçe’ye lisans başvurusunda bulunması için 72 saat süre tanıdı. RTÜK, başvuru olmadığı takdirde VOA Türkçe'nin internet sitesinin engelleneceğini bildirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün yayımladığı duyuru ile VOA Türkçe'ye lisans başvurusunda bulunması için 72 saat süre tanıdı. RTÜK, başvuru olmazsa "voaturkce.com" alan adının erişime engelleneceğini bildirdi.
Duyuruda "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı ihtar olunur" denildi.
Kararın, Üst Kurulun 2023/27 sayılı toplantısında alındığı da belirtildi.
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