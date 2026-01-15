Vodafone, 5G teknolojisini tanıttı: ‘İletişim hızı 10 kat artacak’

Vodafone Türkiye, dün Ankara’da bir otelde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un katılımıyla “Vodafone Business Tech Connect Ankara” etkinliği düzenledi. Özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, 1 Nisan’da erişime açılacak ‘5G teknolojisi’ başta olmak üzere endüstriyel robotlardan özelleştirilmiş mobil şebekelere, kritik altyapı yönetiminden otonom sürüş teknolojilerine kadar geniş bir kapsamda sunulan bağlantı, bulut, siber güvenlik ve dijital uygulama çözümleri; Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğu bakış açısında ele alındı.

‘İLETİŞİM HIZI 10 KAT ARTACAK’

Etkinlikte, Vodafone Business’in 5G’nin farklı kullanım alanlarını kapsayan ürün örnekleri de sergilendi. Katılımcılar, özel 5G ürün alanında Akıllı Durak, Güvenli Sürüş, Dijital Atık, Siber Güvenlik, Artırılmış Gerçeklik Kaskı, Akıllı Şehir, Mobil Özelleştirilmiş Ağ, Akıllı Fabrika, Belediye Kafe, Bulut Santral, Hologram, LED Tünel, Microsoft Copilot Kiosk, Voleybol 5G uygulaması, robot insan ve köpek gibi 5G teknolojisine dayalı farklı içerikleri deneyimleme imkânı buldu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uraloğlu, “Bütünleşik hizmet anlayışının sahadaki karşılığını güçlendiren bir diğer stratejik adımımız, ülkemizin haberleşme altyapısını yeni nesil teknolojilerle tahkim eden 5G sürecimiz oldu. 5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. İletişim hızımız yaklaşık on kat artacak; vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkânına kavuşacaktır” dedi. 5G hizmetinin 1 Nisan’da devreye gireceğini anımsatan Uraloğlu, “2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle 5G, Türkiye’yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

‘ALTYAPI VE REKABET AVANTAJI OLUŞTURUR’

Daha sonra kürsüye çıkan Karagözoğlu da “5G ile uyumlu hale gelen altyapılarla artık ülkemizin dijital dönüşümü daha da hızlanacak. Bu anlamda 5G’nin işletmelerin dijital dönüşümüne de ivme kazandıracağına, altyapı ve rekabet avantajı oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise, Vodafone Türkiye’nin faaliyetlerini ve gelişim durumunu paylaştı. Aksoy, iletişim teknolojileri kapsamında yapay zeka kullanımını ve gelişiminin yol haritasını da aktardı.