Voleybol kursunda çocuğa cinsel istismar iddiası: Antrenör gözaltında!
Silivri’de bir voleybol antrenörü, çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı. Tacize uğradığını iddia eden çocuk antrenörle konuşmasını kayda aldı.
İddiaya göre, İstanbul Silivri’de voleybol antrenörü olarak çalışan U.T., 1 yıl önce kursa kaydolan iki çocuğa ‘yakın’ davranmaya başladı.
Daha sonra U.T., iki çocuğu aracıyla evine bırakmak istedi. Çocuklardan birini yolda indirdikten sonra U.T.’nin diğer öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Konu ile ilgili şüpheli U.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan U.T. emniyetteki işlemlerin ardından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan adliyeye sevk edildi.
KONUŞMALARI KAYDA ALDI
Öte yandan tacize uğradığını iddia eden çocuğun U.T. isimli şahısla telefon görüşmesini kayda aldığı, görüşmede, "Arabadan indiğimden beridir elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.’nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın özür dilerim" dediği ortaya çıktı.
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