Volkan Demirel: "Bodrum’da 100 depremzede vatandaşımız için otel hazır"

Depremin ardından gözyaşları içerisinde Hatay için yardım talep eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bodrum’da 100 vatandaşımız için otel hazır" paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:52
Volkan Demirel:
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Depremin ardından sosyal medyada gözyaşları içerisinde yardım çağrısında bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremzedelere yönelik yeni bir paylaşımda bulundu.

100 depremzede için Bodrum ilçesindeki İçmeler'de bulunan otelin hazırlandığını duyuran Demirel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Hataylılar, Bodrum İçmeler'deki otelimizde 100 depremzede vatandaşlarımızın genel ihtiyaçları karşılanacak şekilde konaklaması için hazır olduğumuzu bildiririz. Gelecek kişilerin T.C. kimlik bildirimleri ile birlikte Saci bey ile (05304092692) irtibata geçmesini rica ederiz."


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