Volkan Demirel, gözyaşları içinde deprem için yardım istedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay'da teknik direktör Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı canlı yayın sırasında gözyaşları içinde bölgeye yardım istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:32
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Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedilirken çok sayıda yurttaşımız da depremden olumsuz etkilendi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Hatay'da bulunduğu bölgedeki insanlar için yardım istedi.

"ALLAH RIZASI İÇİN HATAY'A YARDIM EDİN"

Canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğulan Demirel, "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Lütfen Allah rızası için yardım edin" sözlerini kullandı.

Volkan Demirel canlı yayın öncesi bir de hikâye paylaşmış ve yardım çağrısında bulunmuştu.


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