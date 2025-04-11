Volkan Konak'a 'geberdi' demişti: Çatalca müftüsünün sahte profili ortaya çıktı
Volkan Konak’ın sahnede hayatını kaybetmesinin ardından Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun kullandığı “sahnede geberdi” ifadeleri büyük tepki çekti. Çatalca Belediyesi, müftünün açıklamalarına karşılık olarak, müftünün ikamet ettiği sokağın adını "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirdi. Gülben Ergen, bu hareketi takdir etti ancak müftünün cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı bir topluluğa üye olduğu iddiaları gündeme geldi.
Karadeniz müziğinin önemli ismi Volkan Konak'ın sahnede hayatını kaybetmesi, müzikseverleri derinden üzmüştü. Ancak, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun ünlü sanatçının vefatını "sahnede geberdi" şeklinde nitelendirmesi büyük tepki çekti.
Tepkilerin ardından müftü hakkında soruşturma başlatıldı ve eski paylaşımları incelemeye alındı.
OTURDUĞU SOKAĞIN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ
Çatalca Belediyesi, müftünün tepkilere neden olan açıklamalarına karşılık olarak, müftünün ikamet ettiği sokağın adını "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirdi.
Bu durumu takdirle karşılayan Gülben Ergen, Çatalca Belediyesi'nin bu adımını sosyal medya hesabından paylaştı.
TAKİP ETTİKLERİ DİKKATTEN KAÇMADI
Ancak müftünün Gülben Ergen'e verdiği yanıt ve cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı bir topluluğa üye olduğu iddiaları dikkatlerden kaçmadı.
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