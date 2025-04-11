Volkan Konak'a 'geberdi' demişti: Çatalca müftüsünün sahte profili ortaya çıktı

Volkan Konak’ın sahnede hayatını kaybetmesinin ardından Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun kullandığı “sahnede geberdi” ifadeleri büyük tepki çekti. Çatalca Belediyesi, müftünün açıklamalarına karşılık olarak, müftünün ikamet ettiği sokağın adını "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirdi. Gülben Ergen, bu hareketi takdir etti ancak müftünün cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı bir topluluğa üye olduğu iddiaları gündeme geldi.

Volkan Konak'a 'geberdi' demişti: Çatalca müftüsünün sahte profili ortaya çıktı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 13:13

Karadeniz müziğinin önemli ismi Volkan Konak'ın sahnede hayatını kaybetmesi, müzikseverleri derinden üzmüştü. Ancak, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun ünlü sanatçının vefatını "sahnede geberdi" şeklinde nitelendirmesi büyük tepki çekti.

Tepkilerin ardından müftü hakkında soruşturma başlatıldı ve eski paylaşımları incelemeye alındı.

OTURDUĞU SOKAĞIN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Çatalca Belediyesi, müftünün tepkilere neden olan açıklamalarına karşılık olarak, müftünün ikamet ettiği sokağın adını "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirdi.

Bu durumu takdirle karşılayan Gülben Ergen, Çatalca Belediyesi'nin bu adımını sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKİP ETTİKLERİ DİKKATTEN KAÇMADI

Ancak müftünün Gülben Ergen'e verdiği yanıt ve cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı bir topluluğa üye olduğu iddiaları dikkatlerden kaçmadı.


Etiketler: #Volkan Konak #Çatalca Müftüsü #Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu

İlgili Haberler

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'dan 'Volkan Konak' savunması: Bireysel tepkimi dile getirdim

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'dan 'Volkan Konak' savunması: Bireysel tepkimi dile getirdim
Konak’a hakaret eden müftüye suç duyurusu

Konak’a hakaret eden müftüye suç duyurusu
Volkan Konak'ı hedef alan Çatalca Müftüsü'ne bir soruşturma daha: Telefonuna el konuldu!

Volkan Konak'ı hedef alan Çatalca Müftüsü'ne bir soruşturma daha: Telefonuna el konuldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler