Volkan Konak'ı hedef almıştı: Çatalca Müftüsü hakkında bir suç duyurusu daha!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:12

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:12

Sanatçı Volkan Konak'ı, ölümünün ardından çirkin ifadelerle hedef alan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na yönelik tepkiler sürüyor.

Son olarak CHP Rize İl Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"NEFRET İÇERİKLİ PAYLAŞIM, TOPLUMSAL VİCDANIMIZI DERİNDEN ETKİLEMİŞTİR"

Rize Adliye Sarayı önünde açıklama yapan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şunları söyledi:

“Ülkemizin ve bilhassa Karadeniz Bölgesi'nin güzide sanatçısı Volkan Konak’ı kaybetmiş olmanın kederini ve derin üzüntüsünü yasıyoruz. Volkan Konak, sadece sesiyle değil; dik duruşuyla ve halktan yana tavrıyla halkımızın gönlünde ayrı bir yer edinmiş, topraklarımızın yetiştirdiği en kıymetli değerlerden biri olmuştur. Onu unutmamak, değerlerine sahip çıkmak her birimizin sorumluluğudur. Sanatçımızın vefatının üzerinden çok kısa bir zaman geçmişken Çatalca müftüsünün X sosyal medya platformu üzerinden merhum sanatçının vefatına yönelik ayrıştırıcı ve nefret içerikli paylaşımı toplumsal vicdanımızı derinden etkilemiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi açıkça suç saymaktadır. Bir kamu görevlisinin, toplumu kutuplaştıracak bir dil kullanması asla kabul edilemez. Şahsın yaptığı sosyal medya paylaşımı yalnızca hukuka değil kamusal etiklerimize de aykırıdır. Toplumda saygı ve hoşgörüyü pekiştirmesi gereken bir görevde bulunan bu kişinin, vefat eden bir insan hakkında böylesine ayrıştırıcı ve nefret dolu söylemde bulunması, görev sorumluluğuyla da açıkça çelişmektedir.

"DİK DURUŞLU VE VATANSEVER SANATÇILARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

CHP Rize İl Başkanlığı olarak Çatalca Müftüsü ‘nün bu sosyal medya paylaşımını kınıyoruz. Her ne kadar Diyanet İsleri Başkanlığı tarafından ilgili şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişse de CHP Rize İl Başkanlığı olarak bu kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı paylaşımı Rize halkı adına adli makamlara bildirmek tarafımızca görev edinilmiştir. CHP Rize İl Başkanlığı, geçmişte ve bugün oldugu gibi bundan sonra da kimseye boyun eğmeyen, dik duruşlu ve vatansever sanatçılarımızın yanında olacaktır."