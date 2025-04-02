Son Dakika... Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 22:04

Güncelleme: 02.04.2025 - 22:26

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

VOLKAN KONAK'I HEDEF ALMIŞTI

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, yaptığı insanlık dışı paylaşımda usta sanatçı Volkan Konak’ın Diyanet’e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görseli paylaştı ve "Sahnede Gebermiş" ifadesini yazmıştı. Mehmetalioğlu, sözlerini devamında "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A: SANA AYIPLI GÖRÜNTÜLERİ VAR DEMİŞ ADAMI MÜFTÜ DİYE OTURTUYORLAR

CHP lideri Özgür Özel ise bugün yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Bunu Diyanet İşleri Başkanı’na ve Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum; Volkan Konak gibi birisi… Bütün Türkiye ona ağlıyor ve sen ona ‘geberdi’ diyen ve yaşam biçimine ilişkin göndermeler yaparak toplumun da çok önemli bir kısmını birbirine düşürmeye çalışan bu kişiye hiçbir şey demiyorsunuz.

Yani Volkan Konak’a Recep Tayyip Erdoğan ‘gebermiş’ diyor. Gecenin 23.30’unda yandaş kanallara dizilen gençlerin boykotuna karşı beş bakan, bir cumhurbaşkanı yardımcısı… Siz ne diyorsunuz? Bu ayıbı mı paylaşıyorsunuz? Bu mu bütün AK Partililerin mertliği, delikanlılığı? Ölmüş adamın arkasından küfredene susacak mısınız? Bu adam 17-25 Aralık sürecinde Recep Tayyip Erdoğan hakkında artı 18 görüntüleri var diyen adam. Bu adam FETÖ’nün operasyonları sırasında FETÖ’yü destekleyen müftü bu müftü.

Ey Tayyip Erdoğan, Volkan Konak’a, cenazeye saygın yok, bak senin hukukunu biz korumuşuz o süreçlerde, sana ayıplı görüntüleri var demiş adamı Çatalca’da müftü diye oturuyorlar sen de cumhurbaşkanıyım diye devletin başında oturuyorsun. Alma onu görevden sana o yakışır. Çatalcalılar ona baktığında seni, sana baktığında onu görsünler. Sana iftira eden kişi orada duruyorsa sen iktidarda değilsin, bir koltuğu işgal ediyorsun. İste dosyasını, bak. Ama bir tutum alacaksan Volkan Konak’a söylediği laf üzerinden tutum al."

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