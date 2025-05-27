Ankara merkezli sahte evrak operasyonunda 58 kişi gözaltına alındı. Hipnoz seanslarıyla tanınan psikolog Volkan Uçak da tutuklananlar arasında. Uçak'ın diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Peki, Volkan Uçak kimdir? Fenomen Doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte mi?

VOLKAN UÇAK KİMDİR?

Tutuklanan isimler arasında kamuoyunda 'Doktor' olarak bilinen Volkan Uçak da bulunuyor. Hipnoz seansları düzenleyen ve seans ücretlerinin yüksek olduğu bilinen Uçak’ın, Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi. Uçak, ifadesinde ise, Türkiye’den lisans ve yüksek lisans diplomasının olmadığını itiraf ederken, Dublin Üniversitesi'nden mezun olduğunu öne sürdü.

Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan bilgiler kapsamında, Uçak’ın sınav kaydının ve diploma kaydının olmadığı, para karşılığı Ege Üniversitesi'nden diploma aldığı yapılan tespitler arasında yer aldı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 39'u tutuklama, 11'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 20 şüpheli tutuklandı.