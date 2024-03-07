VPN sağlayıcısı Türkiye’deki seçimlerde ücretsiz hizmet sağlayacak

Proton, aralarında Türkiye'nin de olduğu, seçimlere gidilen birçok ülkede bilgiye özgürce erişimi sağlamaya yardımcı olmak için internet kullanıcılarına ücretsiz VPN erişimi sağlayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:30
VPN sağlayıcısı Türkiye’deki seçimlerde ücretsiz hizmet sağlayacak
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Gizlilik temelli internet hizmetleri sunan Proton, Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede VPN (sanal özel ağ) sunucularını ücretsiz kullanıma açacağını duyurdu. 

İsviçre merkezli şirket bu yıl seçim düzenlenecek birçok ülkede halkın hükümet sansürünü aşmasına yardımcı olmak, seçim kampanyaları sırasında dezenformasyona ve müdahalelere engel olmak amacıyla böyle bir adım attıklarını açıkladı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Proton'dan yapılan açıklamada dünya nüfusunun yaklaşık yarısının bu yıl içinde sandık başına gideceğine dikkat çekildi. Açıklamada bu yıl internet sansürünü aşmak ve bilgiye özgürce ulaşmayı mümkün kılmak için sanal özel ağ hizmetlerine geniş erişim sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Şirketin ücretsiz sunucu sağlayacağı ülkeler listesinde Venezuela, Sri Lanka, Endonezya, Kamboçya, Pakistan, Togo, Çad, Moritanya, Ruanda, Mozambik, Somali, Mauritius, Senegal, Cezayir ve Türkiye yer alıyor.

Şirketin açıklamasına göre seçimlerden önceki ve sonraki iki hafta boyunca, oylamanın yapıldığı ülkeden oturum açan kullanıcılara ücretsiz yerel sunucular sağlanacak. Teknik uygulamanın ülkedeki koşullara bağlı olarak değişeceğini bildiren Proton, fiziksel olarak bulunmadığı ülkelerde VPN sunucuları sunmasına olanak tanıyan "akıllı yönlendirme teknolojisini" kullanabileceğine dikkat çekti.

Sunucuların yakın yerlerde bulunduğu ve hükümet sansürünü baypas etme yeteneğine sahip olduğu belirtildi. Proton açıklamasında "Bu, sunucular dünyanın geri kalanındaki kullanıcılar tarafından aşırı yüklenmeden, yerel kullanıcıların yüksek hızlarda ücretsiz, filtrelenmemiş internete erişebilecekleri anlamına geliyor" denildi.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMAK…”

Proton CEO'su Andy Yen "2024 yılı dünya genelinde demokrasi için sismik bir yıl olacak" dedi. "Seçimlerin yapıldığı ülkelerin birçoğunun ifade özgürlüğü ve serbest seçim süreci konusundaki sicili şüpheli" diyen Yen, "İfade özgürlüğünü korumak ve sansürle mücadele etmek misyonumuzun temel bir parçası ve dünyanın dört bir yanındaki seçmenlerin temel haklarını kullanmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.


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