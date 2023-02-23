Microsoft Edge kullanıcılarına ücretsiz VPN
Microsoft, internet tarayıcısı Edge kullanıcılarına ücretsiz bir VPN hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Böylece, kullanıcılar güvenli ve şifreli bir bağlantı üzerinden internete erişebilecek.
Teknoloji devi Microsoft, kendi internet tarayıcısı Edge kullanıcılarına Opera'da olduğu gibi ücretsiz VPN hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik, tarayıcıda yer alan gizlilik araçları bölümü içerisinde sunulacak. VPN özelliği, kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınmasını önlemek, internet aktivitelerini gizlemek ve yasaklı sitelere erişim sağlamak için kullanılabilecek.
Ancak ücretsiz VPN hizmeti sınırlı özelliklere sahip olacak. Edge kullanıcıları sadece 1 GB'a kadar bu hizmetten faydalanabilecek. Daha fazla kulanmak isteyen kullanıcılar belli bir miktarda ücret ödemek zorunda kalacak. Bu ücretin ne kadar olacağı ise henüz açıklanmadı. VPN hizmetinin yeni Windows 11 güncellemesiyle birlikte geleceği tahmin ediliyor.
EDGE VPN'DE ÜÇ ADET MOD BULUNACAK
VPN hizmetinin üç adet modu bulunacak. Bunlardan "Select Sites" isimli 'mod'u seçmeniz halinde sadece seçili sitelerde olan VPN hizmetini kullanacaksınız. "Optimized" isimli 'mod'un seçilmesi durumda ise VPN sadece geçerli bir sertifikası olmayan web sitelerine bağlandığınızda aktif oluyor. Son olarak "All Sites" seçeneğinde de her sitede VPN özelliği aktif olarak kullanılabilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
- Yaşar Okuyan kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Seçimler için bir tarih öne çıktı, slogan belli
- Kuzey Anadolu fay hattında endişelendiren tablo
- Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama
- Gökten sağanak şeklinde balık yağdı!
- Bomba 'Sedat Peker' iddiası!
- Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'a sunum yapıldı
- Siz buna hazırlık mı diyorsunuz
- 'YSK'ye verilmiş bir görev var'