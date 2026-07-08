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Vücuduna tutunan keneyi çıkardı: 4 gün sonra hayatını kaybetti

Vücuduna tutunan keneyi çıkardı: 4 gün sonra hayatını kaybetti

8.07.2026 19:12:00
Güncellenme:
DHA
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Vücuduna tutunan keneyi çıkardı: 4 gün sonra hayatını kaybetti

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4 gün önce vücuduna yapılan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan sonra dün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Dursun Almamış (61), yaşamını yitirdi
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Sulusaray ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Dursun Almamış’ı yaklaşık 4 gün önce kene ısırdı.

Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Almamış, dün rahatsızlanınca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Dursun Almamış, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Almamış’ın cenazesinin yarın Sulusaray ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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