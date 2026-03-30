Vücudundan 934 gram metamfetamin çıktı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye’ye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen şüpheli, Iğdır'da yakalandı. Detaylı inceleme için şüpheli, hastaneye götürüldü.
Burada çekilen röntgende, şüphelinin vücut boşluklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.
Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan tıbbi müdahale sonucunda, şüphelinin vücudundan 150 parça halinde 934 gram metamfetamin çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.