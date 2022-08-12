Washington Post: 'Trump’ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı'
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine gerçekleştirilen operasyonda gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı ifade edildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde geçen günlerde FBI tarafından gerçekleştirilen aramanın yankıları sürüyor.
ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un soruşturma hakkında bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın evine yapılan baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı belirtildi. Söz konusu kaynakların belgelerin içeriğine dair bilgi paylaşmadığı ve nükleer silahların ABD'ye ya da başka bir ülkeye ait olup olmadığına dair detay vermediği aktarıldı. Ayrıca evde bu yönde belge bulunduğunun net olmadığı ifade edildi.
ABD ADALET BAKANI: “ARAMA İŞLEMİNİ BİZZAT ONAYLADIM”
Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, evdeki aramanın Trump’ın görevi bırakırken Beyaz Saray’dan bazı belgeleri yasa dışı şekilde evine götürüp götürmediğine dair başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump’un evinde yapılan arama işlemini bizzat onayladığını ifade etmişti. Garland ayrıca, arama işlemini Trump'ın kendisinin açıkladığını vurgulayarak arama izninin kamuyla paylaşılması gerektiğini belirtilmiş, söz konusu izin, ilerleyen saatlerde yayınlanmıştı.
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