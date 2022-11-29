WhatsApp'tan sahte diploma satışı! Hukuk Fakültesi 100 bin TL
Sahte diploma çeteleri, Tekirdağ'daki sahte doktor skandalı sonrası yeniden gündeme geldi. WhatsApp üzerinden sahte diploma satışı yapan çete üyeleri, her fakülte için farklı bir fiyat biçiyor. 100 bin TL'ye Hukuk Fakültesi, 10 bin TL'ye İşletme Fakültesi diploması satan sahtekarlar; lise diplomasını 8 bin TL, üniversite diplomasını 15 bin TL, yüksek lisans diplomasını 20 bin TL'den satılıyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak çalışan Ayşe Özkiraz’ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmış, evindeki aramalarda; sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler bulunmuştu.
Kanal D Haber'den Ertan Büyükahıska'nın haberine göre; İnternet sitelerinden 'Diploma sahibi olun, E-Devlet ve YÖK kayıtlı!' başlıkları ile diploma satışı yapan sahtekarlar, söz konusu diplomaların devlet üniversitelerine ait olduğunu, satın alındığı takdirde e-Devlet'te 'mezun' olarak görünüleceğini ve diplomalarla KPSS'ye giriş yapılabileceğini öne iddia ediyorlar.
Çete üyeleri, internet sitesinde yer alan cep telefonu numaralarını sadece WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçilmesi için kullanıyor. Sahte Diploma suçuna ilişkin konuşan Avukat Ahmet Çobanoğlu, "Kanunda ön görülen ceza miktarı, 2 yıldan 5 yıl" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- Portakal, adayı 'net' diyerek açıkladı
- Ret, inkar, hakaret...
- İsmi anıt çınara verildi
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- AKP'den seçim tarihi ve sistem 'değişikliği' sinyali