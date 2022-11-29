Esenler'de 'sahte deterjan' deposuna operasyon: 38 ton 505 kilogram ele geçirildi

29 Kasım 2022 Salı, 12:06

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler ilçesinde bir depoda hijyensiz ortamlarda deterjan üretildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda 25 ton 775 kilogram dolumu yapılmamış deterjan, 12 bin 730 kilogram çeşitli markalarda dolumu yapılmış deterjan, 3 bin 750 adet çeşitli markalarda ambalaj ele geçirildi.

İNTERNETTEN SATIYORLARMIŞ

Şüphelinin depoda sağlıksız koşullarda bazı ünlü markaların amblemlerini kullanarak kaçak olarak hazırladığı sahte deterjanları internet ortamında sattığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.