Esenler'de 'sahte deterjan' deposuna operasyon: 38 ton 505 kilogram ele geçirildi
İstanbul'da kaçak olarak üretilen ve internet üzerinden satışa sunulduğu belirlenen 38 ton 505 kilogram sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler ilçesinde bir depoda hijyensiz ortamlarda deterjan üretildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda 25 ton 775 kilogram dolumu yapılmamış deterjan, 12 bin 730 kilogram çeşitli markalarda dolumu yapılmış deterjan, 3 bin 750 adet çeşitli markalarda ambalaj ele geçirildi.
İNTERNETTEN SATIYORLARMIŞ
Şüphelinin depoda sağlıksız koşullarda bazı ünlü markaların amblemlerini kullanarak kaçak olarak hazırladığı sahte deterjanları internet ortamında sattığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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