X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığı aktarıldı. Peki, X, Instagram, Youtube ve TikTok bant daraltma mı geldi? İnternete erişim sınırlaması mı geldi?

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA BANT DARALTMA MI GELDİ?

Türkiye’de kullanıcılar, 8 Eylül 2025 gece yarısından itibaren X (Twitter), Instagram, YouTube ve TikTok platformlarında ciddi yavaşlama ve erişim sorunları yaşıyor. Sosyal medya uygulamalarına erişimde yaşanan bu sorunların bant genişliği daraltmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

X, INSTAGRAM, YOUTUBE VE TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor.

WhatsApp ve Telegram ise (şimdilik) sadece bazı servis sağlayıcılarında sorun bildiriliyor.