Sedat Peker'in avukatı Barkın'dan 'gözaltı' açıklaması
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, daha önce yaptığı açıklamada müvekkilinden haber alamadığını ifade etmişti. Sedat Peker hakkında çıkan gözaltı iddialarının ardından dün TELE1 programcısı ve gazetemiz yazarı Tuncay Mollasevioğlu'na konuşan Barkın, müvekkiline bir yakını aracılığıyla ulaştığını söyledi.
Hakkında suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in, sosyal medyada paylaşım yapması bulunduğu ülkeBirleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından engellenmişti.
Peker'in avukatı Ersan Barkın, TELE1'de katıldığı 'Anında Manşet' adlı programda, gazeteci Tolga Şardan'ın, Peker'in tecritte olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlamıştı. Barkın, "Müvekkilimden beş gündür haber alamıyorum" yanıtını vermiş ve gözaltı iddiaları güçlenmişti.
Öte yandan, Katar merkezli El Cezire televizonunun internet sitesinden yayınlanan bir haberde, Peker'in gözaltına alındığına ilişkin bir ifadeye yer verildi. Haberin Türk medyasında yayılması üzerine El Cezire bir açıklama yaptı ve gözaltı haberini teyit edemedikleri için haberi geri çektiklerini açıkladı.
GÖZALTI AÇIKLAMASI
TELE1'de dün yayınlanan "Anında Manşet" adlı programda Tuncay Mollaveisoğlu, Peker'in avukatı Ersan Barkın'la görüştüğünü anlattı. Mollaveisoğlu, Barkın'ın telefon aracılığıyla Peker'in bir yakınına ulaştığını söylediğini aktardı.
Mollaveisoğlu, avukat Barkın'ın, Peker hakkındaki iddialara ilişkin, gözaltının söz konusu olmadığını söylediğini ifade etti.
"TELEFON ERİŞİMİ DE KISITLANMIŞ OLABİLİR"
Barkın'ın, Peker'le doğrudan telefon üzerinden konuşamayıp o sırada yanında bulunan bir yakını üzerinden konuşmuş olmasını değerlendiren Mollaveisoğlu, "Belli ki telefon erişimi de kısıtlanmış Sedat Peker'in" diye belirtti.
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