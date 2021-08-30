AKP Tunceli İl Başkanı yangına 'photoshop'la müdahale etti
AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, orman yangınlarına gereken müdahaleyi yaptığını ileri sürerek paylaştığı yangın fotoğrafına 'photoshop' ile söndürme uçağı ekledi.
Tunceli'de 13 gündür süren orman yangınına günlerce müdahale edilmemesi tepkilere neden olurken AKP'nin il başkanı Sercan Özaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepkileri "yaygara" diye nitelemişti.
Özaydın'ın Twitter hesabından yaptığı sözkonusu açıklamada, yangına müdahale çalışmalarını gösterdiği iddiasıyla paylaştığı fotoğraf da ayrıca gündem konusu oldu.
Zira Özaydın'ın, yangınlara gereken müdahalenin yapıldığını ileri sürerek paylaştığı yangın fotoğrafına photoshop yöntemi ile bir söndürme uçağı eklediği görüldü.
AKP'li başkanın "Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla…" diyerek paylaştığı 'photoshop'lu fotoğraf tepki topladı.
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