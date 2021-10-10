Yabancı uyruklu gençler arasında yan baktın kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı’nda yabancı uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kavga esnasında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi üzerinde bulunan Demokrası Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.W.B. (16) ile M.H. (16), A.H.İ. (17) ve M.D. (15) isimli gençler arasında yan bakma mevzusundan dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, A.W.B. isimli şüpheli M.H., A.H.İ. ve M.D. isimli 3 genci bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kalbinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan 16 yaşındaki M.H. isimli yabancı uyruklu genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli A.W.B. ise olaydan kısa süre sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsın Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Eski Bakan: Erdoğan panik içinde
- Kalp kası iltihabında artış var deyip aşıyı durdurdular
- Nihal Yalçın'dan Karadağlı'ya tepki
- İşte 'AKP gidecek' diyenlerin oranı
- Ersin Düzen - Burak Yılmaz kavgasında 2. raunt!
- Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren araştırma
- Sayıştay'dan bir bomba daha!
- e-Devlet'ten yeni hizmet
- Babacan'dan çarpıcı itiraflar
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri