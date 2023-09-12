Yabancı uyruklu şahıs engelli genci darbetmişti: Olay hakkında yeni gelişme

Bursa'da 'kız meselesi' nedeniyle tartıştıkları zihinsel engelli E.S.'nin (22) başına silah dayayıp, darbeden yabancı uyruklu S.A. (16) ile İ.E.’nin (17) ardından, yaşananları cep telefonu ile çekip sosyal medyadan paylaştığı öne sürülen Abudulhalik Elramazan (18) da gözaltına alınıp, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 17:56
Yabancı uyruklu şahıs engelli genci darbetmişti: Olay hakkında yeni gelişme
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Olay, 4 Eylül'de Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Yüzde 60 zihinsel engelli E.S., sosyal medyadan kız arkadaşlarıyla yazıştığını iddia eden yabancı uyruklu S.A., İ.E. ve Abudulhalik Elramazan ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce şüphelilerden S.A. ve İ.E. engelli genci dövüp başına tabanca dayayarak tehdit etti. 

Aldığı darbelerle yaralanan E.S., kaldırıldığı hastanede tedavi edilirken, kaçan şüphelilerden S.A. ile İ.E. ise polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, 7 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, yaşananları cep telefonu ile kayda alıp görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlenen Abudulhalik Elramazan da dün gece polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elramazan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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