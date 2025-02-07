Yabancı uyruklu yolcunun midesinden çıkan uyuşturucu miktarı şoke etti
Denizli’de uçakla gelen yabancı uyruklu bir yolcunun midesinden 219 paket halinde skunk, metamfetamin, uyuşturucu hap ve afyon sakızı çıktı. Şüpheli ile alıcı, operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Denizli’de polis ekipleri, hava yoluyla kente gelen yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu taşıdığını tespit etti. Takibe alınan şüpheli, teslimat sırasında suçüstü yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelinin midesinden 219 paket uyuşturucu çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli, Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülerek röntgen kontrolünden geçirildi. Şüphelinin midesinde 219 paket halinde 1 kilo 144 gram skunk, 178 gram metamfetamin, 90 uyuşturucu hap ve 7 gram afyon sakızı bulundu. Uyuşturucular doğal yollarla çıkarılırken, şüpheli ile alıcı işlemlerinin ardından tutuklandı.
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