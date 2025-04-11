Yabancılara usulsüz gayrimenkul satışı yapan 11 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:13

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:13

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yabancılara usulsüz gayrimenkul satışı yapılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da 15 muvazaalı gayrimenkul satışı eyleminde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, maddi menfaat temin etmek, yabancı uyruklulara usulsüz olarak Türk vatandaşlığı kazandırmak amacıyla benzer yöntemler kullanıldığı, 15 muvazaalı gayrimenkul satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca şüphelilerin sahte belgeleri Ümraniye'de bulunan Tapu 2. Bölge Müdürlüğüne ibraz ettikleri tespit edildi. Gayrimenkul satın alanlar ve bunların ailelerine mensup kişilerle toplam 77 kişinin usulsüz olarak Türk vatandaşlığı kazandığı ve gayrimenkul satışları kapsamında ülkeye toplamda 3 milyon 750 bin dolar döviz girişi olması gerekirken, muvazaalı satışlar dolayısıyla bu paranın Türkiye piyasasına girmediği tespit edildi.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında 12 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.12 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilem 12 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.