Van'da kaçak sigara operasyonu: 3 bin 940 paket yakalandı!
Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 940 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede durdurulan bir minibüsün gizli bölmelerinde yapılan aramada 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #kaçak sigara #gözaltı #paket #Van
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