Van'da kaçak sigara operasyonu: 3 bin 940 paket yakalandı!

Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 940 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

Van'da kaçak sigara operasyonu: 3 bin 940 paket yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:52

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede durdurulan bir minibüsün gizli bölmelerinde yapılan aramada 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #kaçak sigara #gözaltı #paket #Van

İlgili Haberler

Adana’da 7 bin 335 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da 7 bin 335 paket kaçak sigara ele geçirildi
Tahtaların arasına gizlenmiş 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Tahtaların arasına gizlenmiş 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaçak sigara bulunmuştu... İş yeri sahibi gözaltına alındı!

Kaçak sigara bulunmuştu... İş yeri sahibi gözaltına alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler