Van'da kaçak sigara operasyonu: 3 bin 940 paket yakalandı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:52

Güncelleme: 09.04.2025 - 10:52

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede durdurulan bir minibüsün gizli bölmelerinde yapılan aramada 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.