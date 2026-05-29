Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yağış sonrası heyelan: Dev kayalar yolu kapattı

Yağış sonrası heyelan: Dev kayalar yolu kapattı

29.05.2026 20:12:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Yağış sonrası heyelan: Dev kayalar yolu kapattı

Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan yağışlar heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan dev kaya kütlesi yola düştü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Edinilen bilgiye göre, Orta Hopa Mahallesi’ndeki dik bir yamaçtan kopan dev kaya parçaları, büyük bir gürültüyle sokağın ortasına düştü.

Heyelan sonucu sokak tamamen trafiğe kapandı. Heyelan anında düşen kaya parçaları, sokağın kenarında bulunan bir metal aydınlatma direğini devirdi.

Heyelanda can kaybı yaralanma yaşanmazken heyelanın hemen yakınında park halinde bulunan bir yolcu otobüsü de şans eseri zarar görmedi.

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak sokağa şerit çekti ve trafiğe kapattı.

İlgili Konular: #Heyelan #Artvin