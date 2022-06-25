'Yağma' suçundan aranan firari, Trabzon'da takside yakalandı
Trabzon'da, yağma suçundan hakkında arama kararı bulunan ve gözaltına alındıktan sonra taksiyle kaçan şüpheli, polis uygulama noktasında yakalandı.
Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan arama kaydı bulunan Gürcistan uyruklu G.G'nin, dün Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada yakalandıktan sonra firar ettiğinin bildirilmesi üzerine, uygulama noktası kurdu.
Uygulama noktasında bir taksiyi durduran ekipler, araçtaki kişinin G.G. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
"SARP'TA YAKALANDI, HOPA'DA FİRAR ETTİ"
İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Bakırköy'de gasp yaptı, Gürcistan'da saklandı, tekrar ülkemize girerken Sarp'ta yakalandı, Hopa'da firar etti, Arsin polisi yakaladı. Çekirge, Trabzon polisinden kaçamadı" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- AKP'nin kalesinde pahalılık isyanı
- Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' ve 'idam' açıklaması
- Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
- Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açtI
- Haciz geldi, otomobilini uçurumdan aşağı attı
- Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, onur yürüyüşü iptal oldu
- Marmaris'ten can yakan görüntüler
- Eşyaları sokağa fırlatınca mahalleli darbetti
- Çorlu’da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
- Şanlıurfa Kurucahöyük'te içme suyu krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Penisinin hızla büyümesinden şüphelendiler...'
- Peker cephesinden yeni 'Ağar' tweetleri
- Dolar/TL'deki düşüşün gerçek sebebi
- Dolar/TL kurundaki düşüşün nedeni ne?
- AKP'li Demiröz açıklamasından geri adım attı
- Süleyman Soylu'ya çok sert yanıt
- Akademisyenleri taşıyan araç devrildi
- Yüzde 51 görevini onaylamıyor!
- Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
- Piknikte mide bulandıran olay!