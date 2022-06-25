'Yağma' suçundan aranan firari, Trabzon'da takside yakalandı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:46

Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan arama kaydı bulunan Gürcistan uyruklu G.G'nin, dün Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada yakalandıktan sonra firar ettiğinin bildirilmesi üzerine, uygulama noktası kurdu.

Uygulama noktasında bir taksiyi durduran ekipler, araçtaki kişinin G.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

"SARP'TA YAKALANDI, HOPA'DA FİRAR ETTİ"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Bakırköy'de gasp yaptı, Gürcistan'da saklandı, tekrar ülkemize girerken Sarp'ta yakalandı, Hopa'da firar etti, Arsin polisi yakaladı. Çekirge, Trabzon polisinden kaçamadı" ifadelerine yer verildi.