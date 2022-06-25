Ataşehir'de üniversite çevresinde 'uyuşturucu' satan 2 şüpheli yakalandı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 11:52

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ataşehir, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir üniversitede, bir kişinin üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattığını tespit etti. 22 Haziran'da harekete geçen ekipler, üniversite çevresinde arka arkaya çalışır vaziyette 2 aracın beklediğini, araçların içerisindeki 2 şüphelinin birbirleriyle iletişim kurduğunu belirledi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

İki araç hareket ettiği esnada polis ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyonda G.M.Y. ve B.B. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda 32.46 gram Marihuana isimli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 54 bin 350 lira nakit para, sahte ikamet belgeleri, sahte araç ruhsatları, yabancı sürücü belgeleri, çok sayıda çalışma izin belgesi ve kimlik kartları ele geçirildi.

ADL, KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol uygunlanmak üzere serbest bırakıldı.