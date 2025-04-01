Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı
Sivas’ta yağmur suyu tahliye hattına düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkiinde yağmur suyu hattına düşen yavru ördeği fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru ördeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Ördek düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- CHP'den tepki gecikmedi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' sorusuna yanıt
- MHP'den, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu