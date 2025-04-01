Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı

Sivas’ta yağmur suyu tahliye hattına düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:45

Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkiinde yağmur suyu hattına düşen yavru ördeği fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru ördeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Ördek düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.



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