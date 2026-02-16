Yağmur suyu ile dolan Antalya-Konya yolu, ulaşıma kapandı

Antalya'da geçen hafta sağanak sonrası derelerin debisi yükselirken, birçok noktada su baskınları yaşandı. Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası'ndan geçen İbradı'ya bağlı Başlar Mahallesi'nde kalan bölümü, yoğun yağışın etkisiyle ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerden gelen yağmur suyunun da birleşmesi ile bölgede su seviyesi, yer yer 2 metreyi aştı.

EV VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Sürücüler Manavgat'a bağlı Taşağıl Mahallesi yönünde ekipler tarafından durdurularak farklı güzergahlara yönlendirildi. Suyun çekilme durumuna bağlı olarak yolun yaklaşık 1 hafta kapalı olacağı belirtildi. Öte yandan yağış nedeniyle özellikle Başlar Mahallesi'nde bazı evler ve tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.

BÖLGE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki durumu dron ile havadan görüntüleyen emekli gezgin Mustafa Soydan, yaklaşık 12 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, gidilmesi ve çıkılması zor bölgelerde hobi olarak görüntüler çektiğini söyledi.

Soydan, "Eynif Ovası'nda yolun su altında kalıp kapatılan kısmı 2 kilometre. En derin noktası ise 4 metre suyun altında. Yağmur yağmazsa 1 haftada yol açılacak. Fakat yağmur yağarsa yol, 1 ay kadar kapalı kalabilir" dedi.